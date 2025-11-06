Longeveron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Longeveron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 81,82 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at