Lotte Chilsung Beverage legte Quartalsergebnis vor

Lotte Chilsung Beverage hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4376,28 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2147,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,14 Prozent auf 894,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Lotte Chilsung Beverage 923,32 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4694,56 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 5883,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3 971,10 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4 024,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 8429,18 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 4 012,83 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at