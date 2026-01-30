LT Foods legte Quartalsergebnis vor

LT Foods hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

LT Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,53 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,13 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat LT Foods mit einem Umsatz von insgesamt 28,09 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at