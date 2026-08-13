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13.08.2026 06:31:29
Ludlow Jute Specialities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ludlow Jute Specialities hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 5,97 INR gegenüber 4,17 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,13 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,89 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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