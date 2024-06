LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,27 Prozent höher bei 18 655,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 582,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 697,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, lag der LUS-DAX bei 18 029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, mit 17 729,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 16 048,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 11,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 534,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,44 Prozent auf 98,06 EUR), Hannover Rück (+ 2,10 Prozent auf 233,00 EUR), Continental (+ 1,99 Prozent auf 63,48 EUR) und Porsche (+ 1,69 Prozent auf 77,18 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-2,11 Prozent auf 236,40 EUR), Symrise (-1,46 Prozent auf 107,75 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 65,54 EUR), Beiersdorf (-0,52 Prozent auf 143,60 EUR) und Commerzbank (-0,45 Prozent auf 15,47 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 149 960 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 193,713 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

