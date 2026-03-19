M - mart legte Quartalsergebnis vor

M - mart lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 24,53 JPY. Im letzten Jahr hatte M - mart einen Gewinn von 22,22 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 355,2 Millionen JPY – ein Plus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem M - mart 344,6 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 86,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 70,74 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at