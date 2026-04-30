Macfos präsentierte Quartalsergebnisse

Macfos hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,53 INR. Im Vorjahresviertel hatte Macfos 4,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Macfos mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 625,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 63,25 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 24,75 INR beziffert, während im Vorjahr 17,40 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 3,09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Macfos 2,55 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at