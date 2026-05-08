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08.05.2026 06:12:52
Macquarie Group FY26 Profit Rises
(RTTNews) - Macquarie Group Limited (MQG.AX) reported net profit after tax attributable to ordinary shareholders of A$4.85 billion for the year ended 31 March 2026, up 30 percent on the year ended 31 March 2025. Earnings per share was A$12.77, up 30% from prior year. Net operating income was A$19.48 billion, up 13 percent from prior year.
The Macquarie Group Board announced a fiscal 2026 final ordinary dividend of A$4.20 per share. This represents a total fiscal 2026 ordinary dividend of A$7.00 per share.
Shares of Macquarie Group are trading at A$237.92, down 1.63%.
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