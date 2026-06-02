Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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02.06.2026 06:00:14
Macron’s Versailles glitz masks a fading economic legacy
President’s promise to remake France as a ‘start-up nation’ foundered with crises, overspending and political paralysisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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