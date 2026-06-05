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05.06.2026 06:31:29
Macys: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Macys gab am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,66 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,22 Milliarden BRL.
Redaktion finanzen.at
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