MÄRKTE ASIEN/Tokio mit Kurssprung auf Rekordhoch - Seoul hängt zurück

DOW JONES--Mit einem kräftigen Schub ist es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch nach oben gegangen. Gestützt wurde die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgte auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Bereits in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgte auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen. Der Nikkei-225 machte einen Satz um 2,1 Prozent auf 42.718 Punkte und übertraf damit das vor gut einem Jahr erreichte bisherige Rekordhoch.

An den anderen Plätzen der Region ging es ebenfalls nach oben, wenn auch gemäßigter. In Sydney stieg der Index auf seinem Rekordniveau um weitere 0,4 Prozent. Für Kauflaune sorgte, dass die australische Notenbank der Markterwartung folgte und die Zinsen senkte.

In Shanghai ging es um ein halbes Prozent nach oben, in Hongkong (Späthandel) um 0,3 Prozent. Zwar sorgte auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden. Ausreißer nach unten war der Kospi in Seoul mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Den nächsten Impuls für die Börsen könnten im späteren Tagesverlauf anstehende wichtige US-Inflationsdaten setzen. Sie könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA stärker bewegen, die zuletzt stark zugenommen und die Kurse nicht nur an der Wall Street nach oben gezogen hatten.

Zu den größten Gewinnern in Tokio gehörten Softbank Group mit einem Plus von 6,9 Prozent. Hier sorgte für Bewertungsfantasie, dass das Unternehmen offenbar einem Börsengang des Zahlungsdienstleisters PayPay in den USA näher kommt. Die Halbleiterwerte Advantest und Lasertec schnellten um 6,3 bzw. 7,1 Prozent nach oben. Auch Autoaktien lagen fest im Markt. Mazda machten 1,5 Prozent gut, Toyota 3,0 und Honda 2,6 Prozent.

Mitsubishi Heavy Industries, die seit Jahresbeginn bereits über 70 Prozent gewonnen haben, verteuerten sich um weitere 2,3 Prozent. Treiber war laut Teilnehmern die Erwartung, dass ein Bauboom bei KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Ausrüstungen für Kraftwerke erhöhen wird. Daneben stützten steigende Verteidigungsausgaben und die Lockerung von Rüstungsexporten.

Kursgewinne verzeichneten chinesische Chipaktien. Treiber hier war ein Bericht, wonach Peking einheimische Unternehmen aufgefordert haben soll, die H20-Prozessoren von Nvidia nicht in sensiblen Projekten einzusetzen. Auch gegen manche Chips von AMD soll es Vorbehalte geben, angeblich wegen Sicherheitsbedenken. Semiconductor Manufacturing International Corp und Hua Hong Semiconductor legten in Hongkong um je rund 4,5 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.880,80 +0,4% +8,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.718,17 +2,1% +4,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.189,91 -0,5% +32,9% 08:30

Schanghai-Comp. 3.665,92 +0,5% +8,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.978,49 +0,3% +23,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:24 % YTD

EUR/USD 1,1613 -0,0 1,1616 1,1657 +12,4%

EUR/JPY 172,24 0,1 172,05 172,05 +5,6%

EUR/GBP 0,8639 -0,1 0,8649 0,8661 +4,5%

GBP/USD 1,3443 0,1 1,3432 1,3461 +7,3%

USD/JPY 148,31 0,1 148,11 147,59 -6,1%

USD/KRW 1.388,75 -0,1 1.390,81 1.389,29 -5,7%

USD/CNY 7,1403 -0,0 7,1426 7,1354 -1,0%

USD/CNH 7,1950 0,0 7,1949 7,1861 -2,0%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8496 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6500 -0,2 0,6514 0,6518 +5,4%

NZD/USD 0,5930 -0,1 0,5938 0,5942 +6,1%

BTC/USD 119.105,40 0,4 118.653,00 121.928,20 +25,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,12 63,96 +0,3% +0,16 -11,0%

Brent/ICE 66,81 66,63 +0,3% +0,18 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.346,80 3.345,13 +0,1% +1,67 +29,5%

Silber 32,61 32,4 +0,6% +0,21 +18,1%

Platin 1.141,61 1.146,33 -0,4% -4,72 +30,9%

Kupfer 4,46 4,44 +0,6% 0,02 +8,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

