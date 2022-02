MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Honda nach Geschäftszahlen sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte schütteln am Donnerstag die feste Vorgabe der Wall Street ab und tendieren in engen Grenzen uneinheitlich. Für etwas Zurückhaltung sorgt laut Marktteilnehmern, dass im späteren Tagesverlauf aus den USA die Verbraucherpreise für Januar gemeldet werden, die potenziell den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank tangieren könnten.

Am stärksten geht es noch in Tokio nach oben, der Nikkei-Index legt um 0,3 Prozent zu auf 27.671 Punkte, hatte im Tageshoch aber auch schon um 1 Prozent zugelegt. Die chinesischen Börsen geben dagegen um 0,3 Prozent nach. Hier bremsen Spekulationen, dass die USA neue Strafzölle auf chinesische Importe aufs Tableau bringen könnten, sollten die derzeitigen Gespräche zwischen beiden Ländern darüber scheitern, dass China wie vereinbart bestimmte US-Produkte kauft.

Weiter macht in erster Linie die Berichtssaison der Unternehmen die Kurse. Für Renesas Electronics geht es in Tokio um über 7 Prozent nach oben, nachdem der Halbleiterhersteller unter anderem einen 65-prozentigen Umsatzanstieg für das erste Quartal in Aussicht gestellt hat. Hamamatsu Photonics (+3,0%) konnte den Nettogewinn im ersten Quartal mehr als verdoppeln und bei Fujifilm Holdings (+1,9%) treibt, dass das vielfältig agierende Technologieunternehmen den Ausblick angehoben hat.

Honda Motor legen um über 5 Prozent zu, ebenfalls nach einer Erhöhung des Ausblicks. Die Kosmetikaktie Shiseido verbessert sich um 6,4 Prozent. Weniger gut kommen dagegen die neuesten Geschäftszahlen bei Yamaha Motor (-2,6%) an.

In Seoul profitiert die Kosmetikaktie Amorepacific (+8,3%) weiter von den vor zwei Tagen gemeldeten soliden Geschäftszahlen für das Jahr 2021, auch wenn die Viertquartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatten. Beim Baumaschinenhersteller Doosan Bobcat (+3,8%) treiben ebenfalls gute Geschäftszahlen, während der Zahlenkranz von Woori Financial Group mit einem Minus von 1,9 Prozent quittiert wird.

Für Hyundai Motor geht es um 0,5 Prozent nach unten, für Kia um 1,1 Prozent, nachdem die beiden Autobauer in den USA und Kanada rund eine halbe Million Autos in die Werkstätten zurückgerufen hatten - wegen Brandgefahr als Folge einer Fehlfunktion im Antiblockiersystem.

