MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio von festerem Yen gebremst

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich geht es zum Wochenstart an den Börsen in Ostasien zu, der Aktienmarkt in Sydney (+0,8%) tendiert freundlich. Auch in Seoul (+0,6%) ist die Tendenz nach oben gerichtet. Die beiden Plätze schließen sich damit der US-Vorgabe vom Freitag an. Dort hatten erneut stark fallende Marktzinsen für Kursgewinne bei Aktien gesorgt. Unter anderem waren Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell als taubenhaft interpretiert worden. Powell hatte es zwar als zu früh bezeichnet, bereits über Zinssenkungen zu spekulieren, er signalisierte aber, dass Zinserhöhungen der Vergangenheit angehören dürften.

Der Nikkei-Index in Tokio kommt um 0,5 Prozent zurück auf 33.259 Punkte. Er wird laut Händlern vom deutlich festeren Yen im Zaum gehalten, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Außerdem verringern sich dadurch die im Ausland generierten und nach Japan in Yen repatriierten Gewinne der Unternehmen. Besonders leiden darunter aktuell Autowerte. Nissan Motor, Mitsubishi Motors oder Toyota verbilligen sich um bis zu 3 Prozent. Der Dollar geht mit 146,80 Yen um, verglichen mit rund 148 zur gleichen Zeit am Freitag.

Auch der HSI in Hongkong büßt 0,6 Prozent ein. Er war in positivem Terrain gestartet, wird aber nun belastet insbesondere von schwächer tendierenden Technologieaktien. Der Technik-Subindex liegt 1,3 Prozent im Minus. In Schanghai bewegt sich der Index um den Freitagschluss.

Fristverlängerung für China Evergrande

In Hongkong stehen China Evergrande im Fokus. Die Aktie macht einen Satz um gut 13 Prozent nach oben. Ein Gericht hat dem in Schieflage geratenen Immobilienentwickler mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Plans zur Umstrukturierung von Schulden in Milliardenhöhe gewährt. Die Entscheidung gibt Evergrande, einem der größten Bauunternehmen Chinas, mehr als einen Monat Zeit, um mit den Gläubigern einen Umstrukturierungsplan auszuarbeiten. Einige Analysten hatten gemutmaßt, das Gericht könne das Unternehmen als insolvent erklären.

Wuxi Biologics brechen derweil um über 23 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Gewinn- und Umsatzausblick gesenkt hat.

In Schanghai sind laut Marktteilnehmern Autoaktien gesucht. Hier sorge die jüngst gemeldete Zusammenarbeit von Huawei mit mehreren chinesischen Autobauern zur Entwicklung intelligenter Fahrzeuge für Fantasie. Unter anderen ziehen Anhui Jianghuai Automobile und Xiamen King Long Motor Group um bis zu 5 Prozent an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.131,80 +0,8% +1,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.258,77 -0,5% +28,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.519,20 +0,6% +12,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.029,57 -0,1% -1,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,6% -14,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.105,24 +0,5% -5,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.452,72 -0,3% -2,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:26 % YTD

EUR/USD 1,0869 -0,1% 1,0885 1,0909 +1,5%

EUR/JPY 159,55 -0,1% 159,68 161,59 +13,7%

EUR/GBP 0,8576 +0,1% 0,8566 0,8629 -3,1%

GBP/USD 1,2674 -0,3% 1,2707 1,2643 +4,8%

USD/JPY 146,79 +0,1% 146,70 148,12 +12,0%

USD/KRW 1.302,29 -0,1% 1.302,29 1.305,99 +3,2%

USD/CNY 7,0720 -0,2% 7,0720 7,1449 +2,5%

USD/CNH 7,1434 +0,2% 7,1266 7,1520 +3,1%

USD/HKD 7,8143 +0,0% 7,8142 7,8110 +0,1%

AUD/USD 0,6655 -0,2% 0,6671 0,6604 -2,3%

NZD/USD 0,6196 -0,1% 0,6205 0,6156 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 41.262,76 +2,9% 40.081,95 38.342,54 +148,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,61 74,07 -0,6% -0,46 -4,1%

Brent/ICE 78,24 78,88 -0,8% -0,64 -3,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.087,60 2.072,02 +0,8% +15,58 +14,5%

Silber (Spot) 25,46 25,48 -0,1% -0,03 +6,2%

Platin (Spot) 933,88 935,83 -0,2% -1,95 -12,6%

Kupfer-Future 3,86 3,91 -1,1% -0,04 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

