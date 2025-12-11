SoftBank Aktie

11.12.2025 09:50:40

MÄRKTE EUROPA/Leichtes Minus - Oracle bremst Fed-Laune aus

DOW JONES--Mit leichtem Minus sind am Donnerstag die Börsen in Europa in den Handel gestartet. Der positive Impuls von der Zinssenkung der US-Notenbank wird von Oracle ausgebremst. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 24.075 Punkte, der Euro-Stoxx-50 dreht sogar 0,1 Prozent auf 5.712 Zähler ins Plus. Der Kurseinbruch um etwa 12 Prozent im nachbörslichen US-Handel drückt nun weltweit auf die Stimmung für Technologiewerte. Oracle hatte zwar die Gewinnerwartungen übertroffen, nicht aber die an den Umsatz. Die Investitionen in Rechenzentren will Oracle dennoch stärker hochfahren als bisher geplant. Daneben warnen Marktteilnehmer vor einer zu starken Abhängigkeit des Unternehmens von "OpenAI". Die Schwäche von Oracle schwappt schnell auf andere Technologiewerte über, so auf Nvidia oder nun auch auf Softbank, die in Japan rund 7 Prozent absackten.

In Europa stellt die Technologiebranche mit 0,6 Prozent Minus die Hauptverlierer. Im DAX geben SAP um 2 Prozent nach. Bei Chip-Herstellern wie ASML, STMicro und BE Semi liegen die Verluste bei um 1 Prozent. Nun wartet die Branche auf die Geschäftszahlen von Broadcom, die am Abend veröffentlicht werden. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 29 und einem KGV von 58 gilt auch dieser Technologietitel nicht gerade als billig.

Fed wirkt positiv

Stützend wirkt aber klar die US-Notenbank. Die Anleihe-Experten der Commerzbank bezeichnen die Zinsentscheidung am Ende als eine doch eher taubenhafte Zinssenkung. Die Fed hat nicht nur den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte gesenkt, sie will dem Markt auch über den Kauf kurzfristiger Staatspapiere Liquidität zuführen. Auch wurde in ihrem Ausblick die Wirtschafsprognose für die USA erhöht, die für die Inflation gesenkt. Am Morgen steht zudem die Schweizerische Notenbank (SNB) im Blick, sie beließ den Leizins bei 0. Sie senkte aber ihre Inflations- sowie Wachstumsprognosen etwas. Die SNB ist weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren.

Wie erhofft positiv wirkt die US-Zinssenkung auf Versicherungsaktien. Die Branche stellt mit 0,4 Prozent Plus einen der Hauptgewiner am Markt. Auch Bauwerte und Autohersteller notieren im Plus. Bei Delivery Hero geht es nach der kräftigen Rally um 5,3 Prozent abwärts. Die Titel wurden von Citi zum Verkauf gestellt.

Carl Zeiss Meditec springen dagegen fast 7 Prozent an. Hier lagen bei den Jahreszahlen die Umsätze rund 5 Prozent über den Schätzungen, heißt es von der Citi. Es habe dabei Zuwächse in allen Sparten gegeben.

Bei Rheinmetall geht es um 0,7 Prozent höher. Hier werde nun fast schon ein Bären-Szenario eingepreist, kommentieren die Analysten von Bernstein. Entsprechend erhöhen sie die Einstufung auf "Outperform".

Im Modebereich steigen Brunello Cucinelli 2,4 Prozent und notieren so hoch wie zuletzt im September. Der Konzern hat den Ausblick angehoben. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet er nun mit einem Umsatzwachstum um 11 bis 12 Prozent statt rund 10 Prozent bisher.

In Deutschland blickt man mit Spannung auf die Konjunkturprognosen für 2026 von gleich drei der großen Wirtschaftsinstitute, so vom IWH Halle, dem RWI und dem Ifo-Institut. In den USA werden wöchentliche Erstanträge vorgelegt und die verspätete Handelsbilanz für den Monat September. Beides dürfte nach der Fed-Entscheidung nur noch für Statistiker von Interesse sein.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.712,18 +0,1% 4,06 +16,6%

Stoxx-50 4.811,77 -0,0% -1,21 +11,7%

DAX 24.075,45 -0,2% -54,69 +21,2%

MDAX 29.695,17 -0,1% -37,48 +16,2%

TecDAX 3.550,85 -0,5% -17,66 +4,4%

SDAX 16.820,50 +0,0% 1,31 +22,7%

CAC 8.053,58 +0,4% 30,89 +8,7%

SMI 12.890,87 -0,2% -30,61 +11,4%

ATX 5.115,14 -0,3% -14,76 +40,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1703 +0,1% 1,1695 1,1623 +12,9%

EUR/JPY 182,41 -0,0% 182,47 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9346 -0,1% 0,9356 0,9374 -0,3%

EUR/GBP 0,8751 +0,1% 0,8740 0,8739 +5,6%

USD/JPY 155,86 -0,1% 156,02 156,92 -0,8%

GBP/USD 1,3374 -0,1% 1,3381 1,3300 +6,9%

USD/CNY 7,0668 -0,1% 7,0730 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0540 -0,1% 7,0624 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6645 -0,4% 0,6671 0,6636 +7,8%

Bitcoin/USD 90.073,80 -2,7% 92.577,60 94.013,90 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,83 58,46 -1,1% -0,63 -18,3%

Brent/ICE 61,56 62,21 -1,0% -0,65 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.215,69 4.228,65 -0,3% -12,96 +61,1%

Silber 62,10 61,83 +0,4% 0,28 +114,0%

Platin 1.430,59 1.419,84 +0,8% 10,75 +62,1%

Kupfer 5,33 5,28 +1,0% 0,05 +29,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 03:51 ET (08:51 GMT)

