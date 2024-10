Mahindra Mahindra Financial Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mahindra Mahindra Financial Services hat am 22.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,15 INR gegenüber 2,28 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 44,79 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Mahindra Financial Services 38,63 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,52 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 19,86 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at