MAIA Biotechnology Aktie
WKN DE: A3DGQQ / ISIN: US5526411021
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17.11.2026 15:11:33
MAIA Biotechnology Reports 88% Disease Control Rate In Expanded Phase 2 NSCLC Study
(RTTNews) - MAIA Biotechnology, Inc. (MAIA) announced updated interim efficacy data from Part C of its Phase 2 THIO-101 trial evaluating ateganosine as a third-line treatment for advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).
Across Parts A, B and C, ateganosine followed by Libtayo (cemiplimab) achieved an 88% disease control rate, with 38 of 43 evaluable patients showing stable disease or better as of October 1, 2026.
The company has completed enrollment in Part C and said the findings were consistent with earlier study results. MAIA is also advancing its Phase 3 THIO-104 trial, with an interim survival analysis expected in 2027.
The stock closed Monday's trade at $1.01, up 1.00%. In the premarket trading, the stock is trading at $1.03, up 3.00%.
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