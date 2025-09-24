|
24.09.2025 06:31:29
Maison Solutions A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Maison Solutions A hat am 22.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Maison Solutions A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 27,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maison Solutions A 29,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
