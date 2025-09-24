Maison Solutions A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maison Solutions A hat am 22.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Maison Solutions A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 27,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maison Solutions A 29,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at