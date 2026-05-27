Makers Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Makers Laboratories hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,080 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,5 Millionen INR – ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Makers Laboratories 339,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,70 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,20 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,41 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at