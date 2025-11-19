Cinemark Holdings Aktie
Marathon Asset Management Builds New 300,000 Share Position in Cinemark Stock
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 17, 2025, Marathon Asset Management LP established a new position in Cinemark (NYSE:CNK), acquiring 300,000 shares. The stake was valued at $8.41 million as of Sept. 30, representing a significant allocation within the fund's $75.12 million in reportable U.S. equity assets.This new position accounts for 11.19% of the fund's 13F assets under management.
