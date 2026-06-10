note Aktie
WKN DE: A3D2GS / ISIN: JP3759300001
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10.06.2026 10:25:00
Markdown-Notizapp Note Mark erreicht Version 1.0
Erste Hauptversion von Note Mark: Die Notizapp ist weitgehend neu gebaut, setzt nur noch auf SQLite und speichert Notizen als normale Dateien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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