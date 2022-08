MARKT USA/Leichter erwartet - Zinsängste dominieren

Weiter abwärts dürfte es mit der Wall Street am Montag gehen. Damit setzen sich die Abgaben vom Freitag fort, als Fed-Chef Jerome Powell die Anleger durch deutliche Töne verunsichert hatte. Sein Haus werde die Inflation bekämpfen, auch wenn dies für die Wirtschaft schmerzhaft sein sollte, so Powell. "Der Markt hat sich in den letzten drei, vier Wochen selbst übertroffen... mit der Einpreisung eines möglichen Umschwenkens der Fed zu einer taubenhafteren Haltung," sagt Clara Cheong, globale Marktstrategin bei J.P. Morgan Asset Management.

"Wir haben den Höhepunkt des Zinszyklus noch nicht überschritten", ergänzt Herald van der Linde, Aktienstratege bei HSBC. Er fügt indes hinzu, dass die Inflation höchstwahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht hat, da viele Rohstoffpreise in diesem Jahr von ihren Höchstständen zurückgekommen seien. Der Markt wird einen weiteren Inflationsindikator erhalten, wenn die Daten des US-Verbraucherpreisindex für August am 13. September veröffentlicht werden.

Etwas fester haben sich die Aktien von Alliancebernstein Global High Income Closed Fund im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Der Kurs stieg um 0,3 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht hatte. Der Kurs der Regionalfluggesellschaft Mesa Air Group erholte sich um 4,8 Prozent von einem Minus von 3,1 Prozent im regulären Handel. Die Gesellschaft hat sich im Kampf um Personal mit der zuständigen Pilotengewerkschaft auf Gehaltserhöhungen um bis zu 172 Prozent geeinigt. Nachdem andere Airlines die Gehälter kräftig erhöht hatten, hatte Mesa Schwierigkeiten, die eigenen Piloten zu halten.

August 29, 2022