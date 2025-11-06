Marubeni: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Marubeni ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marubeni die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,86 USD je Aktie erzielt worden.

Marubeni hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,83 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at