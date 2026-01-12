Maruhachi Warehouse präsentierte Quartalsergebnisse

Maruhachi Warehouse präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,46 JPY, nach 98,54 JPY im Vorjahresvergleich.

Maruhachi Warehouse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 52,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Maruhachi Warehouse ein EPS von 152,29 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,93 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at