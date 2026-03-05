Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
05.03.2026 22:54:58
Marvell Technology, Inc. Reports Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Marvell Technology, Inc. (MRVL) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $396.1 million, or $0.46 per share. This compares with $200.2 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, Marvell Technology, Inc. reported adjusted earnings of $685.1 million or $0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.1% to $2.21 billion from $1.81 billion last year.
Marvell Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $396.1 Mln. vs. $200.2 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.23 last year. -Revenue: $2.21 Bln vs. $1.81 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.79 Next quarter revenue guidance: $ 2.400 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology Group Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Marvell Technology Group Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.