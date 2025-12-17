Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
17.12.2025 15:00:00
Marvell Technology Looks Undervalued as Artificial Intelligence Spending Surges
If you want to find undervalued artificial intelligence (AI) stocks, you have to start with ones that aren't receiving as much hype. Nvidia is the most well-known growth stock right now, and Palantir Technologies is another AI leader that has attracted plenty of investors.However, fewer investors know about Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), and a few controversial rumors have made the stock even cheaper. Marvell Technology is a custom AI chipmaker that investors may want to monitor.
