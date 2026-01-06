Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
06.01.2026 15:26:43
Marvell Technology To Buy XConn Technologies For About $540 Mln
(RTTNews) - Marvell Technology, Inc. (MRVL), Tuesday announced an agreement to acquire XConn Technologies, a provider of advanced PCIe and CXL switching silicon, for approximately $540 million.
With this deal, the company plans to expand its switching portfolio with XConn's PCIe and CXL products, advancing Marvell's connectivity strategy for next-generation AI and cloud data centers.
The transaction, expected to close in early calendar 2026, will be paid in a mix of cash and stock.
In the pre-market hours, MRVL is trading at $92.29, up 2.27 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology Group Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Marvell Technology Group Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.