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28.07.2026 05:00:01

Marvell Technology vs. UiPath: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking exposure to artificial intelligence (AI) often look to hardware and software leaders. Deciding between Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) and UiPath (NYSE:PATH) requires weighing a fast-growing AI infrastructure supplier against growing demand for enterprise automation platforms.Marvell provides the essential chips that move and store data in massive cloud data centers, while UiPath develops software agents to automate complex business workflows. While Marvell builds the physical foundation for modern computing, UiPath focuses on the software layer that executes repetitive tasks, making both companies central to digital transformation trends.Marvell Technology designs data infrastructure solutions among semiconductor stocks for data center and cloud customers. The company focuses on high-speed networking and storage chips, counting industry giants like Nvidia and Amazon as key strategic partners. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as the top ten customers account for roughly 82% of total revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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