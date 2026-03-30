Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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30.03.2026 14:45:00
Marvell vs. Broadcom: Which Custom Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Has More Upside in 2026?
Custom artificial intelligence (AI) chips are a lucrative business; just ask Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). As two of the industry's major competitors, they continue to impress with their eye-popping earnings. Broadcom and Marvell both design application-specific chips that are increasingly preferred over general graphics processing units (GPUs) in the new era of AI workloads.As sales continue to surge for both companies, the question for investors is which stock offers greater upside going forward?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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