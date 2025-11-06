Masimo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Masimo präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Masimo ein EPS von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 371,5 Millionen USD – eine Minderung von 26,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 504,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at