06.11.2025 06:31:29
Masimo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Masimo präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Masimo ein EPS von 0,180 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 371,5 Millionen USD – eine Minderung von 26,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 504,6 Millionen USD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
