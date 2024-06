Maßgeschneiderte Updates: BMW M4 GT4 EVO geht auf das Feedback der BMW M Motorsport Kunden ein.

Mit 77 Siegen und zahlreichen Titelgewinnen war der BMW M4 GT4 bereits in seinem ersten Einsatzjahr 2023 ein Erfolgsgarant. Und obwohl das Fahrzeug auch in der aktuellen Saison weltweit von Erfolg zu Erfolg eilt, ruht sich BMW M Motorsport nicht auf den Lorbeeren aus, sondern präsentiert am Rande der 24 Stunden von Spa-Francorchamps (BEL) Details zur EVO-Version des BMW M4 GT4, die bereits 2025 für noch bessere Fahrerlebnisse sorgen soll. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel