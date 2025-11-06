Mayville Engineering Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mayville Engineering Company hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mayville Engineering Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

