Mazarin präsentierte Quartalsergebnisse

Mazarin hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Mazarin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.

Mazarin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at