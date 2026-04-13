Maezawa Industries legte Quartalsergebnis vor

Maezawa Industries hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 116,33 JPY gegenüber 109,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 12,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at