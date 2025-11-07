|
07.11.2025 12:47:51
McDonald's Holdings 9-month Net Income Rises
(RTTNews) - McDonald's Holdings Company (MJ8.F) reported that its nine month net income attributable to owners of parent was 26.99 billion yen, up 11.3% from last year. Net income per share was 203.01 yen compared to 182.40 yen. Net sales were 312.3 billion yen, up 2.9%.
For the year ending December 31, 2025, the company expects: net income attributable to owners of parent of 31.0 billion yen, and net sales of 412.5 billion yen.
