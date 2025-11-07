McDonalds präsentierte Quartalsergebnisse

McDonalds präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 176,28 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 122,69 ARS je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9 418,08 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 6 466,95 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at