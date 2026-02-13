McDonalds präsentierte Quartalsergebnisse

McDonalds hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,29 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,81 Milliarden BRL ausgewiesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 150,20 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 139,73 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at