MDAX-Titel ENCAVIS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ENCAVIS von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in ENCAVIS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.06.2014 wurde das ENCAVIS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der ENCAVIS-Anteile betrug an diesem Tag 3,65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 27,378 ENCAVIS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ENCAVIS-Aktie auf 16,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 458,58 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +358,58 Prozent.

ENCAVIS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at