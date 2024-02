MDAX-Titel ENCAVIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ENCAVIS von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ENCAVIS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit ENCAVIS-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,36 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die ENCAVIS-Aktie investiert hat, hat nun 5,164 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,74 EUR, da sich der Wert eines ENCAVIS-Anteils am 20.02.2024 auf 11,96 EUR belief. Damit wäre die Investition um 38,26 Prozent gesunken.

Insgesamt war ENCAVIS zuletzt 1,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at