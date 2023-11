MDAX-Wert Vitesco Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vitesco Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Vitesco Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Vitesco Technologies-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,739 Vitesco Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 161,22 EUR wert. Mit einer Performance von +61,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Vitesco Technologies einen Börsenwert von 3,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Vitesco Technologies-Papiers fand am 16.09.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Vitesco Technologies-Aktie lag beim Börsengang bei 59,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at