MDAX-Wert Vitesco Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vitesco Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Vitesco Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,65 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Vitesco Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,523 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,48 EUR, da sich der Wert einer Vitesco Technologies-Aktie am 29.02.2024 auf 74,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 13,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vitesco Technologies eine Marktkapitalisierung von 2,99 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vitesco Technologies-Aktie an der Börse XETRA war der 16.09.2021. Der erste festgestellte Kurs der Vitesco Technologies-Aktie lag damals bei 59,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at