Media Prima Bhd präsentierte Quartalsergebnisse

Media Prima Bhd hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 204,6 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,0 Millionen MYR umgesetzt.

