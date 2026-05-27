27.05.2026 06:31:29

Mega Nirman and Industries legte Quartalsergebnis vor

Mega Nirman and Industries lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 83,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,6 Millionen INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mega Nirman and Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 112,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 147,94 Millionen INR. Im Vorjahr waren 69,67 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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