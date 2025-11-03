Members: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Members hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 5,98 Milliarden JPY gegenüber 5,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at