Mercedes-Benz ruft in China über eine halbe Million Fahrzeuge zurück

STUTTGART (Dow Jones)--Der Autokonzern Mercedes-Benz und sein chinesisches Joint Venture mit BAIC Motor rufen in China ab Ende November mehr als eine halbe Million ältere Modelle wegen Sicherheitsmängeln zurück. Der Rückruf betrifft insgesamt 523.094 importierte und im Inland produzierte Fahrzeuge bestimmter Modelle aus den Baujahren 2011 bis 2019, wie die staatliche Marktaufsichtsbehörde am Freitag mitteilte.

Bei einigen Fahrzeugen sei fehlerhaftes Material in einem Raddrehzahlsensor gefunden worden, das bei längerer Nutzung in heißer und feuchter Umgebung zu Fehlfunktionen zum Beispiel des Antiblockiersystems oder einer Sicherheitsfunktion gegen Schleudern führen kann. Der Rückruf gilt ab dem 27. November.

Die Nachricht kommt, nachdem Mercedes-Benz am Donnerstagabend seine Margenprognose wegen der anhaltenden Schwäche in China zum zweiten Mal in weniger als zwei Monaten gesenkt hatte.

Der deutsche Konkurrent BMW senkte vergangene Woche seine Prognosen für Rentabilität und Absatzvolumina, nachdem er über schwache Autoverkäufe in China sowie teure Rückrufaktionen zur Behebung eines Problems mit dem Bremssystem berichtet hatte.

September 20, 2024 06:49 ET (10:49 GMT)