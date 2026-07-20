|
20.07.2026 23:13:38
Merz telefoniert mit britischem Premier Burnham
BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Wenige Stunden nach seiner Ernennung hat der britische Premierminister Andy Burnham mit Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert. Beide hätten den Wunsch ausgedrückt, die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fortzusetzen und auch die Umsetzung des Vertrags von Kensington weiter voranzutreiben, erklärte die Bundesregierung am Abend in Berlin. Den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag hatte Merz am 17. Juli 2025 mit Burnhams Vorgänger Keir Starmer in London unterzeichnet.
Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg waren sich Merz und Burnham den Angaben zufolge einig, "die Ukraine weiter umfassend zu unterstützen und den Druck auf Russland zu erhöhen". Das Ziel blieben ernsthafte Verhandlungen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.
Eine der ersten offiziellen Amtshandlungen des neuen Premiers war ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump gewesen. Auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonierte Burnham. Merz wiederum hatte Burnham schon am Mittag öffentlich gratuliert und ihn zu einem baldigen Besuch nach Berlin eingeladen./wn/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.