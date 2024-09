Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat der Union bei der kommenden Bundestagswahl. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verzichtet auf eine mögliche Kanzlerkandidatur, wie er bei einer Pressekonferenz mit Merz nach einem Gespräch in der bayerischen Landesvertretung in Berlin bekanntgab.

"Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden, Friedrich Merz macht's", sagte Söder. "Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich. Die Hoffnung der Ampel und unserer politischen Wettbewerber, dass sich die Union in der wichtigsten, entscheidendsten Personalfrage in der deutschen Politik zerlegt, die kann, muss und will ich auch enttäuschen, wir beide sind uns komplett einig."

Den Gesprächen war am Montagabend eine Erklärung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) vorausgegangen, seinerseits auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und Merz zu unterstützen. Söder hatte bislang seine Bereitschaft zu einer Kandidatur bekundet.

