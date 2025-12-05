Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
05.12.2025 15:18:04
Meta AI Becomes Real-Time News Hub With New Media Partnerships
This article Meta AI Becomes Real-Time News Hub With New Media Partnerships originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Meta buys AI pendant start-up Limitless to expand hardware push (Financial Times)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.12.25
|Meta set to slash spending on metaverse as Zuckerberg shifts focus to AI (Financial Times)
|
04.12.25
|Kreise: Meta plant kräftige Kürzungen des Metaverse-Budgets (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 798,00
|0,36%
|HUB CO LTD
|793,00
|0,38%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|578,10
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.