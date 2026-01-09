Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
09.01.2026 15:21:25
Meta signs multi-gigawatt nuclear deals for AI data centres
The agreements could end up totalling more than six gigawatts, enough to power a city of about five million homes
