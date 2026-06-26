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26.06.2026 06:31:29
Methode Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Methode Electronics hat am 24.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 298,1 Millionen USD gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,010 USD. Im Vorjahr hatten -1,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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