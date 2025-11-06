|
06.11.2025 06:31:29
Metropolis Healthcare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Metropolis Healthcare gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,08 INR je Aktie erzielt worden.
Metropolis Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
